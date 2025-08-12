FC Erzgebirge Aue: Kroatischer Linksverteidiger im Probetraining

Für eine Woche weilt ein Kicker von NK Dubruva Zagreb bei den Veilchen, welche am Freitag einen Test bei Chemie Leipzig bestreiten.

Obwohl der FC Erzgebirge in den ersten zwei Saisonspielen noch kein Tor erzielen konnte (0:0 gegen Rostock und 0:1 in Ulm), testet der Verein in dieser Woche keinen Stürmer, sondern einen Defensivmann. Linksverteidiger Toma Palic ist zunächst für eine Woche zum Probetraining da, teilte der Club mit.