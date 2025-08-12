Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Dienstagnachmittag trainierte Toma Palić mit den FCE-Profis.
Bild: Dennis Hambeck/FCE
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Kroatischer Linksverteidiger im Probetraining
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für eine Woche weilt ein Kicker von NK Dubruva Zagreb bei den Veilchen, welche am Freitag einen Test bei Chemie Leipzig bestreiten.

Obwohl der FC Erzgebirge in den ersten zwei Saisonspielen noch kein Tor erzielen konnte (0:0 gegen Rostock und 0:1 in Ulm), testet der Verein in dieser Woche keinen Stürmer, sondern einen Defensivmann. Linksverteidiger Toma Palic ist zunächst für eine Woche zum Probetraining da, teilte der Club mit.
