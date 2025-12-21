MENÜ
Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages. Nach Abpfiff wurde er von den Fans sogar auf den Zaun gerufen – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages. Nach Abpfiff wurde er von den Fans sogar auf den Zaun gerufen – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Louis Lords Wunsch für 2026 nach Jahr der „Achterbahnfahrt“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Im letzten Spiel des Jahres hat der FC Erzgebirge einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Dadurch überwintert Aue über dem Strich. Torhüter Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages.

Ein verkorkstes Jahr 2025 ist beendet – und zwar versöhnlich aus Sicht des FC Erzgebirge Aue. Zur Mettenschicht, der letzten Schicht vor Weihnachten, feierten die Erzgebirger einen deutlichen sowie extrem wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Schweinfurt. Dass nach Abpfiff trotz des klaren 4:0-Erfolgs der Torhüter als Mann des Tages gefeiert...
Mehr Artikel