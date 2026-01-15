FC Erzgebirge Aue mit Entscheidung in Torhüterfrage: Louis Lord statt Martin Männel

Mit dem Ostkracher bei Hansa Rostock startet die Elf von Cheftrainer Jens Härtel in die Rückrunde. Dort wird nicht Kapitän Martin Männel im Tor stehen. Ein Stürmer ist derweil bereit für die Startelf.

Es ist soweit. Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. In der 3. Liga wird ab diesem Wochenende wieder Fußball gespielt. Auf den FC Erzgebirge wartet zum Rückrundenauftakt sofort eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Auer sind nämlich beim FC Hansa Rostock gefordert und starten so direkt mit einem Ostkracher ins neue Pflichtspieljahr 2026