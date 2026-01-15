MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der FCE startet mit Torhüter Louis Lord in die Rückrunde.
Der FCE startet mit Torhüter Louis Lord in die Rückrunde. Bild: Imago/Eibner
Cheftrainer Jens Härtel gibt die Richtung vor.
Cheftrainer Jens Härtel gibt die Richtung vor. Bild: Imago/Matthias Koch
Vereinslegende Martin Männel musste im Dezember verletzungsbedingt zuschauen. Nun ist er wieder fit, aber zumindest für das Erste trotzdem nicht zwischen den Pfosten. Keine angenehme Entscheidung für den Kapitän.
Vereinslegende Martin Männel musste im Dezember verletzungsbedingt zuschauen. Nun ist er wieder fit, aber zumindest für das Erste trotzdem nicht zwischen den Pfosten. Keine angenehme Entscheidung für den Kapitän. Bild: Imago/Picture Point
Der FCE startet mit Torhüter Louis Lord in die Rückrunde.
Der FCE startet mit Torhüter Louis Lord in die Rückrunde. Bild: Imago/Eibner
Cheftrainer Jens Härtel gibt die Richtung vor.
Cheftrainer Jens Härtel gibt die Richtung vor. Bild: Imago/Matthias Koch
Vereinslegende Martin Männel musste im Dezember verletzungsbedingt zuschauen. Nun ist er wieder fit, aber zumindest für das Erste trotzdem nicht zwischen den Pfosten. Keine angenehme Entscheidung für den Kapitän.
Vereinslegende Martin Männel musste im Dezember verletzungsbedingt zuschauen. Nun ist er wieder fit, aber zumindest für das Erste trotzdem nicht zwischen den Pfosten. Keine angenehme Entscheidung für den Kapitän. Bild: Imago/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue mit Entscheidung in Torhüterfrage: Louis Lord statt Martin Männel
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Ostkracher bei Hansa Rostock startet die Elf von Cheftrainer Jens Härtel in die Rückrunde. Dort wird nicht Kapitän Martin Männel im Tor stehen. Ein Stürmer ist derweil bereit für die Startelf.

Es ist soweit. Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. In der 3. Liga wird ab diesem Wochenende wieder Fußball gespielt. Auf den FC Erzgebirge wartet zum Rückrundenauftakt sofort eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Auer sind nämlich beim FC Hansa Rostock gefordert und starten so direkt mit einem Ostkracher ins neue Pflichtspieljahr 2026 –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
08.01.2026
2 min.
FC Erzgebirge Aue: Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt abgesagt
Am Montag war der FC Erzgebirge Aue um Ryan Malone (r.) gegen Union Berlin im Einsatz. Ob auch am Freitag gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt werden kann, ist unklar.
Eigentlich wollte der Fußball-Drittligist am Freitagmittag gegen den thüringischen Traditionsclub testen. Dazu kommt es nun allerdings nicht. Bereits am Vortag gab es Bedenken.
Paul Steinbach
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
09.01.2026
4 min.
Erzgebirge Aue und die große Frage: Wer steht beim Rückrundenauftakt in Rostock im Tor?
Collage der Torhüter des FC Erzgebirge Aue. Wer hält gegen Hansa Rostock: Louis Lord, Max Uhlig oder Martin Männel (v.l.)?
In einer Woche startet der Fußball-Drittligist im Ostseestadion in die Rückrunde. Doch welcher der drei Keeper steht zwischen den Pfosten? Vertraut das Trainerteam auf Erfahrung oder Form?
Paul Steinbach
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
Mehr Artikel