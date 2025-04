FC Erzgebirge Aue: Regionales Unternehmen bleibt Haupt- und Trikotsponsor

In den vergangenen Spielzeiten zierte „MBR“ die Brust der Veilchen. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Aue-Bad Schlema bleibt Hauptsponsor des Fußball-Drittligisten.

Der FC Erzgebirge und sein Premiumpartner, die Firma MBR Hautpflege an der Grenze zur Medizin GmbH mit Hauptsitz in Aue-Bad Schlema, haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Demnach bleibe das regionale Unternehmen aus der Kosmetikbranche für zwei weitere Jahre nicht nur Hauptsponsor des Fußball-Drittligisten, sondern auch... Der FC Erzgebirge und sein Premiumpartner, die Firma MBR Hautpflege an der Grenze zur Medizin GmbH mit Hauptsitz in Aue-Bad Schlema, haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Demnach bleibe das regionale Unternehmen aus der Kosmetikbranche für zwei weitere Jahre nicht nur Hauptsponsor des Fußball-Drittligisten, sondern auch...