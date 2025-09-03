FC Erzgebirge Aue: Ricky Bornschein kehrt nach Krebserkrankung aufs Spielfeld zurück - „Wichtig ist, dass er wieder da ist“

FC Erzgebirge Aue
Der FC Erzgebirge Aue traf am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel auf den 1. FC Magdeburg. In der zweiten Halbzeit gab es einen ganz besonderen Augenblick.
Es war ein ganz besonderer Moment im Erzgebirgsstadion. 133 Tage nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose ist Ricky Bornschein auf den Rasen zurückgekehrt. Am Mittwoch wurde der Stürmer des FC Erzgebirge Aue im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg (1:1), das unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, im Laufe der zweiten Halbzeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.