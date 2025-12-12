FC Erzgebirge Aue: Sportchef-Suche nach Heidrich-Aus läuft – Ex-Sportdirektor hilft vorübergehend aus

Steffen Ziffert war einst Nachwuchskoordinator, Co-Trainer sowie Sportchef bei den Veilchen. Neuneinhalb Jahre nach seinem Aus beim FC Erzgebirge kehrt er vorübergehend als Berater zurück.

Aue. Zwei Tage nach dem Ausscheiden von Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich hat der FC Erzgebirge Aue eine Übergangslösung gefunden. Wie der Fußball-Drittligist am Freitagnachmittag mitteilte, wird Steffen Ziffert dem FCE in den nächsten Tagen und Wochen vorübergehend als Berater zur Seite stehen. Perspektivisch sei der Ex-Profi jedoch kein Kandidat für die Position des Sportdirektors.

„Uns ist wichtig, die anfallenden Aufgaben im Tagesgeschäft nicht liegen zu lassen. Steffen Ziffert kennt die Automatismen, benötigt keine Einarbeitungszeit und hat aktuell die nötigen Kapazitäten, uns zu unterstützen“, wird Sportvorstand Jens Haustein in einer Pressemitteilung zitiert.

Ex-Profi Ziffert war in der Vergangenheit schon einmal beim FC Erzgebirge tätig. Zunächst war er Nachwuchskoordinator bei den Veilchen (2012–2014), anschließend Co-Trainer unter Tomislav Stipic (2014–2015) und daraufhin Sportdirektor (2015–2016). Neben dem damaligen Chefcoach Pavel Dotchev, dessen Co-Trainer Robin Lenk und Vereinschef Helge Leonhardt hatte Ziffert in dieser Zeit großen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.

Nach seiner Zeit im Erzgebirge war Ziffert unter anderem als Sportvorstand des Chemnitzer FC (2017–2018), als Trainer des FC Grimma (2022-2024) und zuletzt als Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Chemie Leipzig (2024) tätig.