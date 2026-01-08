FC Erzgebirge Aue: Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt steht auf der Kippe

Eigentlich will der Fußball-Drittligist am Freitagmittag gegen den thüringischen Traditionsclub testen. Ob es dazu kommt, ist allerdings unklar.

Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue würden am Freitagmittag (13 Uhr) auf den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt treffen. Ob das vereinbarte Testspiel tatsächlich ausgetragen werden kann, steht derzeit allerdings auf der Kippe. Wie Pressesprecher Lars Töffling der „Freien Presse" auf Nachfrage bestätigte, gibt es aufgrund der...