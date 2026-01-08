FC Erzgebirge Aue: Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt steht auf der Kippe

FC Erzgebirge Aue
Eigentlich will der Fußball-Drittligist am Freitagmittag gegen den thüringischen Traditionsclub testen. Ob es dazu kommt, ist allerdings unklar.
Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue würden am Freitagmittag (13 Uhr) auf den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt treffen. Ob das vereinbarte Testspiel tatsächlich ausgetragen werden kann, steht derzeit allerdings auf der Kippe. Wie Pressesprecher Lars Töffling der „Freien Presse“ auf Nachfrage bestätigte, gibt es aufgrund der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.