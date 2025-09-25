FC Erzgebirge Aue trifft auf 1860 München: „Kein Schönreden – Wir müssen liefern!“

Der FC Erzgebirge Aue trifft am Samstag auf den TSV 1860 München. Bei beiden Teams ist Druck auf dem Kessel.

Der FC Erzgebirge Aue steht nach sieben Spieltagen mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller der 3. Liga. Die Führungsriege des Vereins hat den sportlich Verantwortlichen nach vier Niederlagen in Serie aber trotzdem den Rücken gestärkt. Jens Härtel erhält damit die Chance, am Samstagnachmittag (14 Uhr/MDR) gegen den TSV 1860 München mit...