FC Erzgebirge Aue
Die Veilchen stehen im Abstiegskampf der 3. Liga und sind am Freitag im nächsten Schlüsselspiel gegen einen direkten Konkurrenten gefordert. Kommt es erneut zum Torhütertausch?
Der FC Erzgebirge Aue trifft am Freitagabend (19 Uhr) im nächsten Drittliga-Schlüsselspiel erneut auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Veilchen bekommen es mit dem zuletzt heimstarken TSV Havelse an jenem Ort zu tun, wo für Cheftrainer Jens Härtel vor einem Jahr alles begann: im Eilenriedestadion in Hannover.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.