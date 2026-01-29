MENÜ
Zuletzt musste Mannschaftskapitän Martin Männel von der Ersatzbank zuschauen. Kehrt die Vereinslegende nun zurück zwischen die Pfosten?
Zuletzt musste Mannschaftskapitän Martin Männel von der Ersatzbank zuschauen. Kehrt die Vereinslegende nun zurück zwischen die Pfosten?
Zuletzt musste Mannschaftskapitän Martin Männel von der Ersatzbank zuschauen. Kehrt die Vereinslegende nun zurück zwischen die Pfosten?
Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue trifft auf Havelse: Kehrt Martin Männel ins Tor zurück?
Von Paul Steinbach
Die Veilchen stehen im Abstiegskampf der 3. Liga und sind am Freitag im nächsten Schlüsselspiel gegen einen direkten Konkurrenten gefordert. Kommt es erneut zum Torhütertausch?

Der FC Erzgebirge Aue trifft am Freitagabend (19 Uhr) im nächsten Drittliga-Schlüsselspiel erneut auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Veilchen bekommen es mit dem zuletzt heimstarken TSV Havelse an jenem Ort zu tun, wo für Cheftrainer Jens Härtel vor einem Jahr alles begann: im Eilenriedestadion in Hannover.
Mehr Artikel