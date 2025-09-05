FC Erzgebirge Aue trifft im Pokal auf Taucha – und die Ultras auf die Tifosi des AC Mailand?

FC Erzgebirge Aue
Im Sachsenpokal gastieren die Veilchen in Taucha. Aufgrund der Ticketpreise boykottiert die aktive Fanszene das Pokalmatch und lädt zu einem „Internationalen Freundschaftsspiel“ unter dem Motto „Von Fans – für Fans“ ein.
Aufgrund der Länderspielpause rollt der Ball in der 3. Liga an diesem Wochenende nicht. Der FC Erzgebirge Aue allerdings ist dennoch gefordert – und zwar in der zweiten Runde des Sachsenpokals beim Landesligisten SG Taucha. Die Randleipziger, die gut in die neue Spielzeit gestartet sind und mit den Brügmann-Brüdern Florian (einst Hallescher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.