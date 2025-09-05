Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha.
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha. Bild: Picture Point
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha.
Die Fans des FCE boykottieren das Sachsenpokalspiel in Taucha. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue trifft im Pokal auf Taucha – und die Ultras auf die Tifosi des AC Mailand?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sachsenpokal gastieren die Veilchen in Taucha. Aufgrund der Ticketpreise boykottiert die aktive Fanszene das Pokalmatch und lädt zu einem „Internationalen Freundschaftsspiel“ unter dem Motto „Von Fans – für Fans“ ein.

Aufgrund der Länderspielpause rollt der Ball in der 3. Liga an diesem Wochenende nicht. Der FC Erzgebirge Aue allerdings ist dennoch gefordert – und zwar in der zweiten Runde des Sachsenpokals beim Landesligisten SG Taucha. Die Randleipziger, die gut in die neue Spielzeit gestartet sind und mit den Brügmann-Brüdern Florian (einst Hallescher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue souverän in Runde drei des Sachsenpokals – seriöser Auftritt in Taucha
Marvin Stefaniak (34, FC Erzgebirge Aue) im Duell gegen SG Taucha beim Sachsenpokal. In der 58. Minute erhöhte Stefaniak auf 4:0.
Die Veilchen sind souverän und mühelos in die nächste Runde eingezogen. In Taucha gab es einen 5:0-Sieg.
Paul Steinbach
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
21.08.2025
4 min.
Wegen zu hoher Ticketpreise: Aue-Ultras boykottieren Sachsenpokalspiel in Taucha – so äußern sich die Vereine
Die FCE-Fans wollen wegen zu hoher Ticketpreise nicht zum Sachsenpokalspiel nach Taucha fahren.
14,45 Euro für ein Vorrundenspiel im Fußball-Sachsenpokal: Zu viel sagen die FCE-Anhänger, gerechtfertigt meint der Gastgeber.
Thomas Prenzel
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel