FC Erzgebirge Aue verlängert mit Schmid

Aue.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat den auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Maximilian Schmid verlängert. Der 22- Jährige wird folglich auch nach seiner Syndesmose-Verletzung in der nächsten Saison zum Kader der Veilchen gehören, aktuell arbeitet er in der Reha an seinem Comeback. „Wir sind froh, Maxi Schmid von einem Verbleib überzeugt zu haben. Er hat sich gut eingefügt, als Spieler und als Typ. Und er verschafft uns Flexibilität in der Offensive. Nach konservativer Behandlung seiner Verletzung erwarten wir ihn bestenfalls pünktlich zur Saisonvorbereitung 2025/26 wieder bei der Mannschaft“, erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich. Maximilian Schmid war in der Winterpause vom 1. FC Köln ins Lößnitztal gewechselt, bekleidete seitdem mehrere Positionen im Angriff und ebnete mit seinem Treffer zum 1:0 beim Chemnitzer FC den Weg zum Einzug ins Pokal-Halbfinale.