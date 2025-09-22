FC Erzgebirge Aue: Vorstand gibt Trainer Härtel Rückendeckung – Weder „Freibrief“ noch „Ultimatum“

Die Veilchen stecken in der Ergebniskrise – und das trotz guter Leistungen. Aufgrund der Auftritte ist die Vereinsführung zu dem Entschluss gekommen, sowohl dem Trainer als auch dem Sportchef das Vertrauen auszusprechen.

Rückendeckung und Vertrauen für Cheftrainer Jens Härtel: Dies ist das Ergebnis einer am Montag anberaumten Sitzung zwischen dem Vorstand und der Sportlichen Leitung des FC Erzgebirge Aue, welches der Fußball-Drittligist nur kurz darauf auf seiner Internetseite veröffentlichte. „Cheftrainer Jens Härtel und Sportgeschäftsführer Matthias...