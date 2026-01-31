MENÜ
Cheftrainer Jens Härtel musste erneut mit ansehen, wie seine Mannschaft wertvolle Punkte aus der Hand schenkte.
Cheftrainer Jens Härtel musste erneut mit ansehen, wie seine Mannschaft wertvolle Punkte aus der Hand schenkte. Bild: Gabor Krieg/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Wie geht es mit Cheftrainer Härtel weiter? „Das ist das Problem“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der dritten Niederlage im dritten Rückrundenspiel stehen die Veilchen mit dem Rücken zur Wand. Folgen personelle Konsequenzen? Das Testspiel für Samstagmittag jedenfalls wurde abgesagt.

Der FC Erzgebirge Aue rutscht immer tiefer und tiefer in den Abstiegskampf. Der Fußball-Drittligist kassierte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel, darunter die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Enttäuschung bei den Erzgebirgern war nach dem nächsten Rückschlag...
