Nach der dritten Niederlage im dritten Rückrundenspiel stehen die Veilchen mit dem Rücken zur Wand. Folgen personelle Konsequenzen? Das Testspiel für Samstagmittag jedenfalls wurde abgesagt.

Der FC Erzgebirge Aue rutscht immer tiefer und tiefer in den Abstiegskampf. Der Fußball-Drittligist kassierte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel, darunter die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Enttäuschung bei den Erzgebirgern war nach dem nächsten Rückschlag...