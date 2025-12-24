MENÜ
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.

Drittligist SSV Ulm 1846 hat einen weiteren Spieler verpflichtet, der noch bis zum Sommer beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag stand. Abwehrspieler Niko Vukancic unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2027, teilte der Verein am Dienstag auf seiner Internetseite mit.
