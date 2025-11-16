FCE-Profi nach Siegtor bei Startelf-Comeback: „Totale Gefühlsexplosion“

Marcel Bär stand erstmals nach acht Monaten wieder beim FCE in der Startelf. Prompt avancierte er zum gefeierten Helden. Lobeshymnen gibt es von einem Mitspieler.

Marcel Bär. Acht Monate lang fehlte der Mittelstürmer dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt. Vor drei Wochen stand er erstmals wieder für die Auer auf dem Platz, am Samstag nun erstmals wieder in der Startelf. Was folgte, hätten selbst Buchmacher nicht besser schreiben können. Marcel Bär tat Marcel-Bär-Dinge, war eiskalt vor dem gegnerischen...