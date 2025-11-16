Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marcel Bär schoss seinen FCE zum Sieg, als wäre er nie weg gewesen. Nach Abpfiff gab es Sprechchöre von den Fans. Bild: Steffen Colditz
Marcel Bär schoss seinen FCE zum Sieg, als wäre er nie weg gewesen. Nach Abpfiff gab es Sprechchöre von den Fans. Bild: Steffen Colditz
FC Erzgebirge Aue
FCE-Profi nach Siegtor bei Startelf-Comeback: „Totale Gefühlsexplosion“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marcel Bär stand erstmals nach acht Monaten wieder beim FCE in der Startelf. Prompt avancierte er zum gefeierten Helden. Lobeshymnen gibt es von einem Mitspieler.

Marcel Bär. Acht Monate lang fehlte der Mittelstürmer dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt. Vor drei Wochen stand er erstmals wieder für die Auer auf dem Platz, am Samstag nun erstmals wieder in der Startelf. Was folgte, hätten selbst Buchmacher nicht besser schreiben können. Marcel Bär tat Marcel-Bär-Dinge, war eiskalt vor dem gegnerischen...
