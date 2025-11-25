Fünf Monate nach Vertragsende beim FC Erzgebirge Aue: Mirnes Pepic folgt Ex-Coach Pavel Dotchev

Seit dem 1. Juli war der offensive Mittelfeldspieler ohne Vertrag und hat nun ein neues Arbeitspapier unterschrieben - ausgerechnet beim SSV Ulm. Dieser verpflichtete erst kürzlich Ex-Veilchen-Trainer Pavel Dotchev als Chefcoach.

