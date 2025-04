Für Wechsel zum FC Erzgebirge Aue: Pfiffe und Sprüche gegen Erik Weinhauer bei Carl Zeiss Jena

Die Fans der Thüringer haben am Dienstagabend deutlich gemacht, was sie vom Wechsel des Stürmers halten. Die Verantwortlichen störten sich vor allem an der Art und Weise der Bekanntgabe.

Der am Sonntag vermeldete Wechsel des Jenaer Top-Torschützen Erik Weinhauer zum Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue hat bei den Fans des FC Carl Zeiss zu heftigen Reaktionen geführt. Im Regionalliga-Heimspiel am Dienstagabend gegen den VFC Plauen (2:1) musste sich der 24-jährige Angreifer nicht nur ein gellendes Pfeifkonzert vom eigenen...