Großes Aufatmen beim FC Erzgebirge Aue – der coole Pepic kennt das Erfolgsrezept

Eine Galavorstellung bot der FC Erzgebirge am Samstag nicht. Trotzdem hat es zu einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II gereicht. Das Veilchen-Lager atmet auf.

Das Plumpsen der Steine war gewiss noch in einiger Entfernung zu hören: Mit einem tapfer erkämpften und gewiss auch ein wenig glücklichen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft desVfB Stuttgart hat sich der FC Erzgebirge in der Dritten Liga aus dem größten Schlamassel befreit. In Sack und Tüten ist der Klassenerhalt für die Auer...