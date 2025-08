Handshake-Dialog als neue Regelung im Profifußball: Aue-Kapitän Männel und Co. sehen das kritisch

Für einen respektvolleren Umgang und mehr Verständnis für die jeweils andere Partei kommt es 70 Minuten vor Anpfiff zu einem Gesprächstermin – ein Prozedere, das nicht nur auf Zuspruch stößt.

Auch in der Spielzeit 2025/26 wird es in der 3. Liga keine technischen Hilfsmittel wie die Torlinientechnik oder den Video-Schiedsrichter geben. Ob sich dies in naher Zukunft auch so schnell ändern wird, ist fraglich. Dennoch gibt es mit Beginn dieser Saison eine Neuerung in der 3. Liga. Wie Florian Meyer, Sportlicher Leiter der...