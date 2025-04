Jetzt kostenfrei lesen bis 17. April 19:46!

Hiobsbotschaften für Erzgebirge Aue: Saison-Aus für Burghardt und Schmid

Der Fußball-Drittligist verliert weitere wichtige Spieler. Die Personaldecke der Veilchen wird immer dünner – und das in der entscheidenden Phase der Saison.

Aue. Es kommt immer dicker und dicker für den FC Erzgebirge Aue. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nach der Auswärtsniederlage am Samstagnachmittag bei Rot-Weiss Essen bestätigt: Rechtsverteidiger Maxim Burghardt und Winter-Neuzugang Maximilian Schmid werden im Saisonendspurt nicht mehr in den Kader der Veilchen zurückkehren. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Damit fehlen dem FC Erzgebirge zwei weitere, wichtige Akteure im Abstiegskampf.

Monatelange Zwangspause für Burghardt und Schmid

Wie die MRT-Untersuchungen am Montag ergaben, haben sich beide Spieler schwerwiegende Verletzungen zugezogen und fallen damit monatelang aus. Maxim Burghardt erlitt einen Kreuzbandriss im linken Knie, Maximilian Schmid eine Ruptur der Syndesmose. Beide Akteure sollen zeitnah operiert werden und sind damit neben Can Özkan (Kreuzband- und Meniskus) und Marcel Bär (Achillessehne) die nächsten Langzeitverletzten. "Die Hiobsbotschaften reißen einfach nicht ab. Als Verein werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Jungs die nötige Rückendeckung und jedwede Unterstützung zuteilwerden zu lassen", wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in der Vereinsmitteilung zitiert. Insgesamt fehlen den Veilchen derzeit sieben Spieler.

Steffen Nkansah: "brenzlige Situation"

Gegenüber der "Freien Presse" hatten sich nach dem Essen-Spiel bereits zwei Teamkollegen zu der nicht enden wollenden Verletzungsmisere geäußert. "Im Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass uns die Ausfälle einen Rückschlag verpasst haben. Nach dem Spiel aber überlegt man schon, wie viele jetzt ausfallen", sagte Mittelfeldmann Ali Loune. Innenverteidiger Steffen Nkansah, zugleich einer der erfahrensten Akteure der Härtel-Elf, erklärte zwar, dass die Mannschaft keine Ausreden suchen dürfe und stets genügend Spieler in den Reihen habe, um Drittligapartien zu gewinnen, betonte aber zugleich: "Man muss schon ehrlich sagen: Wenn man in der Woche mit fünf A-Jugend-Spielern trainiert und wir nur 18 Mann sind, dann weiß man schon, wie brenzlig die Situation ist. Jedes Foul heute war gefühlt eine Auswechslung. Das hilft natürlich nicht."