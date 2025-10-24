In Hoffenheim: Erzgebirge Aue muss anderes Gesicht zeigen – „Wollen so etwas nicht noch mal sehen“

Der FCE ist am Sonntag bei der U23 der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Für Trainer Härtel könnte es ein Endspiel sein.

Schon wenige Minuten nach der Heimniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim fand Trainer Jens Härtel deutliche Worte über den Auftritt seines FC Erzgebirge. „Wir waren nicht am Limit. Wir haben nicht das gebracht, was wir bringen können“, monierte der 56 Jahre alte Chefcoach. Am Freitag, exakt eine Woche später, betonte Härtel noch einmal...