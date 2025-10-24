Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cheftrainer Jens Härtel haderte zuletzt mit der Leistung seiner Mannschaft. Ob sie in Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigt?
Cheftrainer Jens Härtel haderte zuletzt mit der Leistung seiner Mannschaft. Ob sie in Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigt? Bild: S. Sonntag/Picture Point
Cheftrainer Jens Härtel haderte zuletzt mit der Leistung seiner Mannschaft. Ob sie in Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigt?
Cheftrainer Jens Härtel haderte zuletzt mit der Leistung seiner Mannschaft. Ob sie in Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigt? Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
In Hoffenheim: Erzgebirge Aue muss anderes Gesicht zeigen – „Wollen so etwas nicht noch mal sehen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FCE ist am Sonntag bei der U23 der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Für Trainer Härtel könnte es ein Endspiel sein.

Schon wenige Minuten nach der Heimniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim fand Trainer Jens Härtel deutliche Worte über den Auftritt seines FC Erzgebirge. „Wir waren nicht am Limit. Wir haben nicht das gebracht, was wir bringen können“, monierte der 56 Jahre alte Chefcoach. Am Freitag, exakt eine Woche später, betonte Härtel noch einmal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Erzgebirge Aue hat ein Problem: Nahezu die Hälfte aller Gegentore fällt nach Standards
Cheftrainer Jens Härtel muss die Standardschwäche seiner Mannschaft in den Griff bekommen.
Standardsituationen sind Aues Achillesferse. Acht von 18 Gegentreffern dieser Saison resultierten aus ruhenden Bällen. Eine Schwachstelle, an der dringend gearbeitet werden muss.
Paul Steinbach
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge Aue ohne Stammkräfte gegen Mannheim: Diese Spieler ersetzen Uhlmann und Barylla
Eric Uhlmann (links) fehlt gelbgesperrt gegen den SV Waldhof Mannheim.
FCE-Chefcoach Jens Härtel muss gegen Waldhof Mannheim seine Startelf im Vergleich zu den letzten Spielen umbauen. Kommt ein Eigengewächs zu seinem Drittliga-Startelfdebüt?
Paul Steinbach
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel