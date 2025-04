Kommentar zum Abstiegskampf des FC Erzgebirge Aue: Zusammenhalt ist gefragt

Der FCE steckt in einer schwierigen Situation. Die Veilchen benötigen dringend Punkte für den Klassenerhalt. Im Netz häuft sich die Frustration. Sportredakteur Paul Steinbach meint, dass dies der falsche Weg ist.

In den letzten Wochen wird es beim Blick ins Internet wieder deutlich: Einige Fans des FC Erzgebirge sind wohl noch ein wenig von den alten Zeiten in der 2. Bundesliga verwöhnt. Ist die Härtel-Elf in der 3. Liga nicht erfolgreich, wird gegen Mannschaft und Trainer gewütet.