MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matthias Heidrich ist nicht mehr Sportchef des FC Erzgebirge Aue.
Matthias Heidrich ist nicht mehr Sportchef des FC Erzgebirge Aue. Bild: dpa
Matthias Heidrich ist nicht mehr Sportchef des FC Erzgebirge Aue.
Matthias Heidrich ist nicht mehr Sportchef des FC Erzgebirge Aue. Bild: dpa
Meinung
FC Erzgebirge Aue
Kommentar zum Riesenknall beim FC Erzgebirge Aue: Machtkampf im Schacht entschieden
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Drittligist hat auf die sportliche Situation reagiert und personelle Konsequenzen gezogen. Die Entscheidung der Gremien, sich von Sportchef Heidrich zu trennen, ist konsequent, meint Sportredakteur Paul Steinbach.

Irgendetwas musste passieren. Seit Monaten geht es beim FC Erzgebirge Aue kontinuierlich bergab. Aus einem Fußball-Drittligisten mit Aufstiegsambitionen wurde innerhalb eines Jahres ein Abstiegskandidat. Nun ist etwas passiert. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich wurde beurlaubt, Co-Trainer Jörg Emmerich von seinen Aufgaben entbunden, Jens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
10.12.2025
5 min.
Riesenknall beim FC Erzgebirge Aue: Heidrich am 48. Geburtstag entlassen – Fuchs neuer Co-Trainer
Matthias Heidrich (M.) ist nicht mehr Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue, Jörg Emmerich (l.) nicht mehr Co-Trainer. Cheftrainer Jens Härtel (r.) erhält weiterhin das Vertrauen.
Der Fußball-Drittligist reagiert auf den sportlichen Misserfolg und stärkt die Position von Cheftrainer Jens Härtel. Das Statement des Präsidenten ist deutlich.
Paul Steinbach
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
08.12.2025
6 min.
Abstiegsangst beim FC Erzgebirge Aue: Die Gründe für den Misserfolg
Jens Härtel, ein fleißiger und ehrgeiziger Mensch, steckt mit dem FC Erzgebirge in der Krise.
Der Fußball-Drittligist steckt im Abstiegskampf. Wer ist für den Absturz verantwortlich? Die „Freie Presse“ analysiert und benennt Ursachen für die aktuelle sportliche Situation.
Paul Steinbach
Mehr Artikel