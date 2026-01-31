Kommentar zur Trainerentlassung beim FC Erzgebirge Aue: Härtel ist die ärmste Sau

Die Entscheidung, sich aufgrund der prekären Situation von Jens Härtel zu trennen, war unausweichlich und alternativlos. Doch wird es nun besser? Daran hat Sportredakteur Paul Steinbach seine Zweifel.

Seit Monaten hat es sich abgezeichnet, nun ist es geschehen: Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue. Lange hat die Vereinsführung an dem erfahrenen Fußballcoach festgehalten, ihm Rückendeckung und das Vertrauen ausgesprochen und hierfür sogar Veränderungen im Trainerteam vorgenommen. Nun gingen aber auch den...