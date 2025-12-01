Krisensitzung beim FC Erzgebirge Aue aufgrund der sportlichen Situation: Gibt es nun Konsequenzen?

FC Erzgebirge Aue
Sportlich läuft es beim FCE nicht rund. Die Veilchen stecken im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Am Dienstag tagt der neue Vorstand. Die sportliche Situation habe dabei oberste Priorität.
Am 1. Dezember 2025 hat beim FC Erzgebirge Aue eine neue Zeitrechnung begonnen. Enrico Böhme, der neue Kaufmännische Geschäftsführer, hat am Montag seinen Dienst offiziell angetreten. Nach der Wahl des Aufsichtsrates und der Vorstandsernennung war dies das vorerst letzte Kapitel des Personalkarussells in der Auer Führungsriege – oder etwa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.