Krisensitzung beim FC Erzgebirge Aue aufgrund der sportlichen Situation: Gibt es nun Konsequenzen?

Sportlich läuft es beim FCE nicht rund. Die Veilchen stecken im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Am Dienstag tagt der neue Vorstand. Die sportliche Situation habe dabei oberste Priorität.

Am 1. Dezember 2025 hat beim FC Erzgebirge Aue eine neue Zeitrechnung begonnen. Enrico Böhme, der neue Kaufmännische Geschäftsführer, hat am Montag seinen Dienst offiziell angetreten. Nach der Wahl des Aufsichtsrates und der Vorstandsernennung war dies das vorerst letzte Kapitel des Personalkarussells in der Auer Führungsriege – oder etwa...