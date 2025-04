Nach Bär-Verletzung schimpft Aue-Kapitän Männel über den Rasen: „Zum Kotzen“

Marcel Bär wird dem FC Erzgebirge monatelang fehlen. Aufgrund eines Achillessehnenrisses wird der Angreifer bereits am Freitag operiert. Der Verlust trifft die Veilchen schwer.

Rostock.

Im Ostkracher bei Hansa Rostock einen rabenschwarzen Tag erwischen und letztlich eine klare 1:4-Auswärtsniederlage kassieren? Bitter und enttäuschend, aber noch zu verschmerzen. Den Torjäger vom Dienst für lange Zeit verlieren und keinen adäquaten Ersatz parat haben? Das wiederum ist nicht zu verkraften. So lässt sich die Gefühlslage beim FC Erzgebirge Aue seit der Partie am Mittwochabend zusammenfassen. Nach zuvor drei Siegen in Folge verloren die Veilchen wieder ein Spiel, noch schmerzhafter aber ist der Verlust eines für die Mannschaft und den Verein extrem wichtigen Spielers.

Bär wird dem FCE mindestens ein Dreivierteljahr fehlen

Es liefen die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte, als Marcel Bär in dem im Ostseestadion neuverlegten Rasen hängen blieb und sich dabei schwer verletzte. Vor Schmerzen schlug der Angreifer mit den Händen auf den Boden. Teamkollege Pascal Fallmann, der wie einige Mit- und Gegenspieler zu Bär geeilt war, schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Er hatte es wie alle anderen auch auf dem Rasen sofort vernommen: das laute Peitschen – das Geräusch, wenn mit der Achillessehne die dickste und stärkste Sehne im Körper reißt. „Man kann ihn nur in seine Gebete einschließen und hoffen, dass sich der erste Verdacht nicht bestätigt“, hatte Kapitän Martin Männel noch unmittelbar nach Abpfiff gegenüber der „Freien Presse“ gesagt. Doch für Gebete war es da schon längst zu spät.

Marcel Bär, der im Sommer 2023 von 1860 München ins Lößnitztal gewechselt war und es im Veilchen-Trikot auf 32 Scorerpunkte (24 Tore, acht Vorlagen) in 57 Drittligaspielen bringt, wird der Härtel-Elf aufgrund eines Achillessehnenrisses über das Saisonende hinaus fehlen. Bereits an diesem Freitag wird der 32-Jährige in Braunschweig operiert. Dann wird es mindestens ein Dreivierteljahr dauern, bis der Angreifer wieder auf dem Platz stehen kann – ein großer Rückschlag für den ehrgeizigen

Profi, und auch für seinen Verein.

Trainer Härtel: „Für so etwas haben wir keine Lösung parat“

Genau dies machte im Interview mit der „Freien Presse“ auch Trainer Jens Härtel deutlich. Die Niederlage in Rostock sei verdient, womit dazu alles gesagt sei. „Aber das Schlimmste ist, einen Spieler für lange Zeit zu verlieren – auf einer Position, die wir nicht einfach ersetzen können. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte.“

Der Trainer übertreibt nicht. Marcel Bär, nicht nur wegen seiner Tore und Vorlagen extrem wichtig für die Veilchen, ist auch aufgrund seines Auftretens nicht zu ersetzen. Der Stürmer stellt sich stets in den Dienst des Teams, spult sowohl mit als auch ohne Ball unheimlich viele Meter ab, geht als Führungsspieler voran. Im Kader der Veilchen gibt es keinen Akteur, der diese Rolle adäquat übernehmen kann.

Ricky Bornschein, der vor dieser Saison als Mittelstürmeralternative verpflichtet wurde und seit Wochen an einer Schädelprellung laboriert, fehlt auf Drittliganiveau die Durchschlagskraft. Offensivmann Boris Tashchy wiederum ist bereits seit längerem außer Form, weshalb der Trainer womöglich keine andere Option besitzt, als wie schon so oft in seiner noch jungen Amtszeit in Aue herumzuexperimentieren. „Für so etwas haben wir nicht sofort eine Lösung parat. Wir müssen uns in Ruhe darüber Gedanken machen“, sagte Härtel. „Marcel Bär ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, ein Fixpunkt in der Mannschaft. Wenn der fehlt, sind Umstellungen nötig. Wir werden Zeit brauchen, um uns wieder freizuschwimmen.“

Männel schimpft über den Rasen

Und so herrschte nach Abpfiff im Ostseestadion Frust. „Schön, dass der Rasen neu verlegt wurde“, begann Martin Männel zu erzählen. „Aber wenn man den Rasen schon neu verlegt, sollten die Stöße auch eine einheitliche Höhe haben. Das ist einfach Scheiße“, so der Torhüter, der schon beim Warmmachen an einer Naht zwischen zwei Rasenbahnen umgeknickt war – so wie später Marcel Bär. „Es ist zum Kotzen, dass so etwas im Profifußball am Ende dazu führt, dass schwerwiegende Verletzungen passieren. Das finde ich traurig.“