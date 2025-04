„Nach dem 1:1 hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass wir das Match noch gewinnen können“: Stimmen zum Heimsieg des FC Erzgebirge über Stuttgart II

Der FC Erzgebirge Aue hat gegen die Reserve des VfB Stuttgart mit einem Arbeitssieg drei Punkte geholt. Ist nach dem 2:1 die Kuh nun vom Eis? Das sagen die Beteiligten:

Markus Fiedler, Trainer des VfB Stuttgart II: „Diese Niederlage ist sehr enttäuschend. Unsere Leistung hat in der ersten Halbzeit in keinster Weise dem entsprochen, was für uns vorgenommen hatten. Über den Ausgang der Partie haben letztlich einzelne Situationen entschieden: Den Elfmeter für Aue kann man geben, auch wenn der Schiedsrichter...