Nach Drittliga-Ostderby: DFB-Sportgericht straft Erzgebirge Aue und Hansa Rostock ab

Für das unsportliche Verhalten der Fanlager beider Vereine hat der Deutsche Fußball-Bund Geldstrafen verhängt. Für die Gäste-Anhänger kam es deutlich dicker.

Zum Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga haben sich die Teams des FC Erzgebirge Aue und des FC Hansa Rostock ein gutklassiges Duell geliefert - trotz fehlender Tore. Dennoch wurde die Nullnummer am 3. August 2025 zum Fall für das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Gegen beide Vereine wurden Geldstrafen verhängt. Der Grund:...