Nach Fanmarsch: Erzgebirge Aue verliert auch das Jubiläumsspiel – Abstieg rückt immer näher

Der akut abstiegsgefährdete FC Erzgebirge Aue hat im neunten Rückrundenspiel die siebte Niederlage kassiert. Gegen Alemannia Aachen gab es ein 1:3. „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.

Aue. Der FC Erzgebirge Aue bleibt im Jahr 2026 sieglos. Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist verlor am Samstagnachmittag auch das Jubiläumsspiel zum 80. Vereinsgeburtstag gegen Alemannia Aachen mit 1:3 (0:2). Der Traditionsclub befindet sich auf einer Abschiedstournee aus dem Profifußball. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.

Der Fanmarsch: Für etliche Veilchenanhänger begann der Jubiläumsspieltag bereits viereinhalb Stunden vor Anpfiff. 500 Fans trafen sich am Vormittag am Carolateich in der Auer Innenstadt und marschierten anschließend über die Lößnitzer Straße zum Erzgebirgsstadion. Mit dem Fanmarsch feierten die Anhänger lautstark den Geburtstag ihres Herzenvereins – und brachten sich für die nächsten 90 Minuten ihrer abstiegsbedrohten Lila-Weißen auf Temperaturen. „Mit einem halben Arsch kriegen wir gar nichts hin: keinen Klassenerhalt, keine drei Punkte“, appellierte einer der beiden Vorsänger während des Fanmarsches an die Anhängerschaft, die Mannschaft lauthals zu unterstützen: „Es braucht mehr Druck, mehr Arsch, mehr Siegeswille!“ Abgesichert wurde der Marsch von einer Hundertschaft von Polizeibeamten. Vereinzelt wurde Pyrotechnik abgefackelt.

Bereits dreieinhalb Stunden vor dem Anpfiff war die Stimmung unter den FCE-Fans enorm. Bild: Paul Steinbach Etliche Polizeibeamte sicherten den Fanmarsch ab. Bild: Paul Steinbach

Die Trauerkleidung: Das große Vereinsjubiläum dominierte das Geschehen im Erzgebirgsstadion. Nicht nur beim Fanmarsch, sondern auch während des Aufwärmprogramms und der 90 Minuten feierten die Fans mit Gesängen den 80. Geburtstag des Kumpelvereins. Zudem betraten die Lila-Weißen in Jubiläumstrikots den Rasen – schwarze Trikots, schwarze Hosen, schwarze Stutzen. Doch angesichts der Gesamtsituation und der Nichtleistung im ersten Durchgang glich das Trikot vielmehr einer Trauerkleidung. Und auch die Fans hatten nach einer halben Stunde genug gesehen: Zwar sang die Ultra-Szene weiter ihre Lieder, allerdings mit dem Rücken zum Spielfeld gewandt – ein klares Statement.

Die Fans hatten nach einer halben Stunde genug gesehen. Bild: Paul Steinbach

Der Dreifachwechsel: Der FC Erzgebirge hatte eine dürftige erste Hälfte gespielt. Aue hatte zwar durch Vincent Ocansey (22.) die erste gute Chance des Spiels, doch es gab defacto kein Abwehrverhalten, zudem gab es personelle Totalausfälle. Aachens Lars Gindorf bestrafte dies mit seinen beiden Treffern (24. und 27.) im Alleingang. Und deshalb hatte auch Trainer Christoph Dabrowski genug gesehen: Zur Pause wechselte er dreifach, nahm Marvin Stefaniak, Julian Guttau und Ocansey vom Platz und brachte Erik Weinhauer, Mika Clausen und Julian Günther-Schmidt. Dies machte sich sofort bezahlt: Weinhauer flankte auf Ryan Malone – 1:2 unmittelbar nach Wiederanpfiff (47.).

Die Gänsehaut-Atmosphäre: Mit dem Anschlusstreffer waren die Fans wieder so richtig wachgeküsst. Das Erzgebirgsstadion kochte – lange war es nicht mehr so laut gewesen wie in diesen Momenten. Es herrschte Gänsehaut-Atmosphäre, dazu trug auch die Mannschaft ihren Teil bei, denn die Leidenschaft und der unbedingte Siegeswille waren zurück – und mitunter auch der ein oder andere gelungene Spielzug. Das Ergebnis waren beste Ausgleichschancen – und die XXL-Möglichkeit für Weinhauer. Der Offensivspieler allerdings scheiterte am Aachener Keeper, an Ex-Bundesliga- und Ex-Zweitligaprofi Manuel Riemann (62.). Das große Manko allerdings: Aue belohnt sich nicht für den großen Aufwand – und das rächt sich.

Der Genickbruch: Nach 25 Minuten im zweiten Durchgang war der Auer Dauerdruck wieder verflogen – und so glitt der Dabrowski-Elf auch der mögliche Punktgewinn wieder aus den Händen. Es kam, wie es kommen musste: Pierre Nadjombe stellte den alten Aachener Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Es war der Genickbruch für die Erzgebirger, die im neunten Rückrundenspiel die siebte Niederlage kassierten.

Statistik

Aue: Männel - Fallmann (76. Schmid), Uhlmann, Malone, Collins (V) - Simnica (81. Fabisch) - Guttau (46. Weinhauer), Stefaniak (46. Clausen), Ehlers (V) - Bär, Ocansey (46. Günther-Schmidt)

Aachen: Riemann - da Silva Kiala (V/60. Yarbrough), Wegmann, Bagkalianis, Wagner (88. Strujic) - Gaudino, Oehmichen - Loune (68. Ademi/V) - Nadjombe, Schroers (88. Sillah), Gindorf (88. Castelle)

SR.: Exuzidis (Castrop-Rauxel). Zuschauer: 8332. Tore: 0:1 Gindorf (24.), 0:2 Gindorf (27.), 1:2 Malone (47.), 1:3 Nadjombe (80.)