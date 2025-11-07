Nach monatelanger Suche: Erzgebirge Aue hat einen neuen Geschäftsführer

Lange war der Posten des kaufmännischen Geschäftsführers unbesetzt. Der Sportchef agierte in einer Doppelfunktion. Nun ist ein Nachfolger für Olaf Albrecht gefunden.

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat die monatelange Suche abgeschlossen und einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer gefunden. Das teilte der Fußballclub am Freitagmorgen auf seinen Vereinskanälen mit. „In einem mehrwöchigen Bewerbungs- und Auswahlprozess haben sich Vorstand und Aufsichtsrat unter Einbeziehung der neuen Gremien-Kandidaten auf Enrico Böhme als Nachfolger von Olaf Albrecht an der Spitze der hauptamtlichen Geschäftsstelle verständigt“, heißt es seitens des Clubs.

Manager-Suche dauerte zehn Monate

Zu Jahresbeginn hatte der FC Erzgebirge bekannt gegeben, dass Albrecht, der seit Dezember 2022 die Position des kaufmännischen Geschäftsführers innehatte, seine berufliche Zukunft außerhalb des Fußballs sehe und sich nach Ablauf seines Vertrages neu orientieren wolle. Seit dem 1. Juli dieses Jahres war der Posten damit unbesetzt. Ursprünglich wollte der Club innerhalb einiger Wochen einen neuen Geschäftsführer vorstellen, nun dauerte der Suchprozess allerdings zehn Monate. In dieser Zeit gab es immer wieder Gerüchte um mögliche Albrecht-Nachfolger. Dem Boulevard-Blatt „Tag24“ zufolge war die Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, Dr. Nicole Kalemba, eine Kandidatin. Auch Ex-FSV-Zwickau-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky wurde Gerüchten zufolge in Aue gehandelt, wenngleich er selbst dem Ganzen auf Nachfrage der „Freien Presse“ bereits vor Monaten eine Absage erteilt hatte.

Das Ende Heidrichs interimsmäßiger Doppelfunktion

Nun aber ist ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer gefunden. Enrico Böhme, ein gebürtiger Stollberger, langjähriger Fan und Stadionbesucher des FC Erzgebirge, übernimmt das Amt zum 1. Dezember 2025. Bislang war Böhme als Vertriebsleiter und zuletzt als Prokurist der WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH tätig, dem langjährigen Brustsponsor des heutigen Fußball-Drittligisten. Zum 1. Dezember endet damit auch die Doppelfunktion von Matthias Heidrich. Der Sportgeschäftsführer hatte zuletzt vorübergehend auch die Aufgaben des kaufmännischen Geschäftsführers übernommen.

„Wir freuen uns sehr, Enrico Böhme an Bord des FC Erzgebirge Aue begrüßen zu dürfen und bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit der Gremien in dieser wichtigen Personalie“, wird Noch-Präsident Roland Frötschner – bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung in einer Woche wird er, wie die „Freie Presse“ bereits berichtete, von Thomas Schlesinger abgelöst – bei den Veilchen zitiert. Böhme selbst, der nun auch von seinem Vorgänger Olaf Albrecht bei der Einarbeitung unterstützt werde, erklärt: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und bin stolz, künftig einen Beitrag zur erfolgreichen Positionierung des FC Erzgebirge Aue leisten zu dürfen.“