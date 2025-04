Nur 14 Feldspieler im Training: FC Erzgebirge Aue geht vor dem Spiel gegen Stuttgart II auf dem Zahnfleisch

Am Wochenende trifft der FC Erzgebirge Aue in einem richtungsweisenden Spiel auf die Bundesligareserve des VfB Stuttgart. Die Veilchen haben nach wie vor mit Personalproblemen zu kämpfen.

Unmittelbar vor dem so wichtigen, richtungsweisenden Heimspiel des FC Erzgebirge Aue gegen den VfB Stuttgart II muss sich Cheftrainer Jens Härtel einmal mehr Gedanken machen, welche Elf er am Wochenende auf den Rasen schicken wird. Denn zum wiederholten Mal in diesem Kalenderjahr haben die Veilchen mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen. Am...