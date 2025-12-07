Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moritz Seiffert (rechts) muss an diesem Sonntag seine alten Mitspieler ärgern.
Moritz Seiffert (rechts) muss an diesem Sonntag seine alten Mitspieler ärgern. Bild: Imago
Ingolstadts Cheftrainerin Sabrina Wittmann will drei Punkte aus dem Erzgebirge entführen.
Ingolstadts Cheftrainerin Sabrina Wittmann will drei Punkte aus dem Erzgebirge entführen. Bild: Imago
Aue-Cheftrainer Jens Härtel will am Sonntag unbedingt wieder mit seinen Veilchen einen Heimsieg bejubeln.
Aue-Cheftrainer Jens Härtel will am Sonntag unbedingt wieder mit seinen Veilchen einen Heimsieg bejubeln. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
Profi des FC Erzgebirge Aue macht deutlich: „Wir sind in der Verantwortung, Leistung zu bringen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Duell mit dem Ex-Club hat die „Freie Presse“ mit Moritz Seiffert über dessen Vergangenheit beim FCI, über Sabrina Wittmann und die Trainerdiskussion beim FC Erzgebirge gesprochen.

Für Moritz Seiffert steht an diesem Sonntagabend (19.30 Uhr) ein besonderes, emotionales Drittligaspiel auf dem Programm. Mit seinem FC Erzgebirge Aue trifft der Linksverteidiger vor heimischer Kulisse auf den FC Ingolstadt und damit auf jenen Club, für den er in den vergangenen beiden Spielzeiten noch die Fußballschuhe schnürte. Vor dem...
