Raus aus dem Flugzeug, ab auf den Rasen: Erzgebirge Aue in Nordirland angekommen

Für die Veilchen ging es am Freitag aus dem Erzgebirge über München und Dublin nach Nordirland. Kaum dort angekommen, stand eine Trainingseinheit auf dem Programm.

Um 12.58 Uhr britischer Zeit war es soweit: Die in München gestartete Aer-Lingus-Maschine landete mit dem FC Erzgebirge Aue an Bord im bewölkten, windigen Dublin. Am Ziel waren die Veilchen damit aber längst nicht – der Flughafen in der irischen Hauptstadt stellte lediglich das Zwischenziel dar.