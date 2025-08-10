Respekt für Martin Männel und den FC Erzgebirge: Wenn die echte Familie am Wochenende des Schulanfangs der Fußballfamilie vorgeht

Der Keeper bat darum, bei dem Drittligaspiel der Auer in Ulm auszusetzen, um der Einschulung seines Sohnes beizuwohnen. Im Internet wurde er dafür teilweise kritisiert – von „Freie Presse“ gibt es ein Lob.

Auch wenn man es als Fan im Stadion beim Mitfiebern für einige Momente sicher vergisst: Es gibt wichtigere Dinge als den Fußball. Das zeigte sich am Samstag auch im Fall von Martin Männel. Der Stammkeeper und Kapitän des Drittligisten FC Erzgebirge Aue hatte seinen Verein um ein Spiel Auszeit gebeten, um bei der Einschulung seines Sohnes dabei... Auch wenn man es als Fan im Stadion beim Mitfiebern für einige Momente sicher vergisst: Es gibt wichtigere Dinge als den Fußball. Das zeigte sich am Samstag auch im Fall von Martin Männel. Der Stammkeeper und Kapitän des Drittligisten FC Erzgebirge Aue hatte seinen Verein um ein Spiel Auszeit gebeten, um bei der Einschulung seines Sohnes dabei...