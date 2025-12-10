MENÜ
Sportchef Matthias Heidrich (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich (li.) müssen gehen. Cheftrainer Jens Härtel erhält weiterhin das Vertrauen.
Sportchef Matthias Heidrich (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich (li.) müssen gehen. Cheftrainer Jens Härtel erhält weiterhin das Vertrauen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Lars Fuchs (re.) neben Jens Härtel bei einer Ehrung in Magdeburg im Frühjahr dieses Jahres.
Lars Fuchs (re.) neben Jens Härtel bei einer Ehrung in Magdeburg im Frühjahr dieses Jahres. Bild: Imago/Archiv
Vereinspräsident Thomas Schlesinger.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Update
FC Erzgebirge Aue
Riesenknall beim FC Erzgebirge Aue: Heidrich am 48. Geburtstag entlassen – Fuchs neuer Co-Trainer
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der Fußball-Drittligist reagiert auf den sportlichen Misserfolg und stärkt die Position von Cheftrainer Jens Härtel. Das Statement des Präsidenten ist deutlich.

Der FC Erzgebirge Aue setzt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich vor die Tür, bietet Jörg Emmerich einen Job an und hält unterdessen weiter an Chefcoach Jens Härtel fest. Dies hat die Gremiensitzung ergeben, die am Dienstagabend turnusmäßig abgehalten wurde.
