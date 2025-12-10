Riesenknall beim FC Erzgebirge Aue: Heidrich am 48. Geburtstag entlassen – Fuchs neuer Co-Trainer

Der Fußball-Drittligist reagiert auf den sportlichen Misserfolg und stärkt die Position von Cheftrainer Jens Härtel. Das Statement des Präsidenten ist deutlich.

Der FC Erzgebirge Aue setzt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich vor die Tür, bietet Jörg Emmerich einen Job an und hält unterdessen weiter an Chefcoach Jens Härtel fest. Dies hat die Gremiensitzung ergeben, die am Dienstagabend turnusmäßig abgehalten wurde.