Schockmoment beim FC Erzgebirge Aue: Julian Guttau kugelt sich Schulter aus – und glänzt trotzdem

Julian Guttau erlebte am Wochenende einen wilden und ereignisreichen Fußballnachmittag. Auf einen Schockmoment in der Anfangsphase folgte ein bärenstarker Auftritt.

Fünf Minuten waren gespielt, da blieb Julian Guttau plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Hosenboden sitzen. Die Fans des FC Erzgebirge richteten bange Blicke in Richtung des Profis. Guttau gehörte in den letzten Wochen stets zu den auffälligsten Spielern in der Elf von Cheftrainer Jens Härtel. Ein Ausfall dieses Fußballers würde...