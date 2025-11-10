Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Schlussphase der Partie gegen den SC Verl musste Marvin Stefaniak vom Platz.
In der Schlussphase der Partie gegen den SC Verl musste Marvin Stefaniak vom Platz.
FC Erzgebirge Aue
So lange muss der FC Erzgebirge Aue auf Marvin Stefaniak verzichten
Von Thomas Kaufmann
Die Veilchen haben das 1:1 beim SC Verl teuer bezahlt und müssen vorerst ohne ihren Routinier auskommen. Was die Diagnose ergab.

Mit einem 1:1 beim Tabellendritten SC Verl haben die Veilchen-Kicker um Kapitän Martin Männel am 14. Spieltag der 3. Liga für eine kleine Überraschung gesorgt. Dennoch hat der FC Erzgebirge Aue den Auswärtspunkt teuer bezahlt: Das Team von Trainer Jens Härtel muss vorerst auf Marvin Stefaniak verzichten.
08.11.2025
3 min.
Stimmen zum 1:1 des FC Erzgebirge in Verl: „Wir mussten viel aushalten“
Martin Männel war in Verl ein starker Rückhalt für sein Team.
Der FC Erzgebirge Aue hat bei einem starken SC Verl ein 1:1-Unentschieden erkämpft. Ein Punkt, der in der Tabelle, aber vor allem für die Moral guttut. Das sagen die Beteiligten der Partie.
Thomas Scholze
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
08.11.2025
4 min.
Nach der Pause wacht der FC Erzgebirge auf
Julian Guttau und Jannic Ehlers bejubeln den Ausgleichstreffer. Der resultierte nach Guttaus Ecke aus einem Eigentor.
Zum siebten Mal kreuzte der FC Erzgebirge in der Dritten Liga mit dem SC Verl die Klingen. Lange sah es nach der siebten Niederlage für die Veilchen aus - doch dann drehte sich der Wind.
Thomas Scholze
Mehr Artikel