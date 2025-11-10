So lange muss der FC Erzgebirge Aue auf Marvin Stefaniak verzichten

Die Veilchen haben das 1:1 beim SC Verl teuer bezahlt und müssen vorerst ohne ihren Routinier auskommen. Was die Diagnose ergab.

Mit einem 1:1 beim Tabellendritten SC Verl haben die Veilchen-Kicker um Kapitän Martin Männel am 14. Spieltag der 3. Liga für eine kleine Überraschung gesorgt. Dennoch hat der FC Erzgebirge Aue den Auswärtspunkt teuer bezahlt: Das Team von Trainer Jens Härtel muss vorerst auf Marvin Stefaniak verzichten.