So lief der Teambuilding-Ausflug des FC Erzgebirge Aue

Für die Veilchen ging es am Wochenende mit dem Fahrrad nach Eibenstock. Vor Ort war Kennenlernen angesagt – und offensichtlich hatte die neue Mannschaft jede Menge Spaß.

Gut gelaunt, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, dem Sturzhelm auf dem Kopf und im neuen Look – in hellgrünen statt in dunkelblauen Shirts wie noch in der zurückliegenden Saison – ging es für die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue auf die Fahrräder. Vom heimischen Erzgebirgsstadion aus wurde über den Muldenradweg in das 20...