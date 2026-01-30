Der FCE hat im dritten Rückrundenspiel die dritte Niederlage kassiert und mit dem TSV Havelse den nächsten Konkurrenten im Abstiegskampf aufgebaut. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Wir haben die Bedingungen brutal angenommen, haben das Spiel dominiert und kontrolliert und müssen das 2:0 machen. (...) So viele Situationen hatten sie nicht im Strafraum. Zwei waren es, und die haben wir nicht gut verteidigt und die sind uns um die Ohren geflogen. Und dann verlierst du so ein...