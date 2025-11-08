Stimmen zum 1:1 des FC Erzgebirge in Verl: „Wir mussten viel aushalten“

Der FC Erzgebirge Aue hat bei einem starken SC Verl ein 1:1-Unentschieden erkämpft. Ein Punkt, der in der Tabelle, aber vor allem für die Moral guttut. Das sagen die Beteiligten der Partie.

Jens Härtel, Trainer des FC Erzgebirge: „Mit dem Punkt können wir sehr zufrieden sein, vor allem, wenn man die erste Halbzeit sieht, in der Verl uns klar dominiert hat. Wir hätten zur Pause durchaus mit mehr als nur einem Tor zurückliegen können. In der zweiten Hälfte gab es eine klare Leistungssteigerung meiner Mannschaft. Mit ein... Jens Härtel, Trainer des FC Erzgebirge: „Mit dem Punkt können wir sehr zufrieden sein, vor allem, wenn man die erste Halbzeit sieht, in der Verl uns klar dominiert hat. Wir hätten zur Pause durchaus mit mehr als nur einem Tor zurückliegen können. In der zweiten Hälfte gab es eine klare Leistungssteigerung meiner Mannschaft. Mit ein...