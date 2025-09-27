Tollhaus Erzgebirgsstadion: Erzgebirge Aue schlägt 1860 München und feiert Trendwende

Die Veilchen haben es vollbracht: Nach vier Niederlagen in Serie setzt die Härtel-Elf ein dickes Ausrufezeichen und bezwingt den Aufstiegskandidaten 1860 München mit 2:0.

Aue. Gemeinsam das Ruder herumreißen. Das war das Motto der Fans des FC Erzgebirge Aue vor dem Heimspiel gegen 1860 München. Mit aller Macht sollte nach vier Niederlagen in Serie im heimischen Erzgebirgsstadion die Wende eingeleitet werden. Die Anhänger signalisierten deshalb trotz der jüngsten Negativserie Zusammenhalt und große Unterstützung. Schon eine Stunde vor Anpfiff versammelte sich die aktive Fanszene in der Kurve, um die Mannschaft bereits während des Aufwärmprogramms lautstark zu unterstützen und so einige zusätzliche Prozente bei den Spielern herauszukitzeln. Es war eine Aktion, die sich auszahlen sollte. Der FC Erzgebirge feierte vor 10.187 Zuschauern einen 2:0-Heimsieg und so die langersehnten drei Punkte.

Auch das Trainerteam und die Mannschaft wollten das Ruder endlich herumreißen. Chefcoach Jens Härtel setzte hierfür auf eine im Vergleich zur Auswärtsniederlage in Osnabrück auf zwei Positionen veränderte Startelf. Eric Uhlmann rutschte für den rotgesperrten Ryan Malone ins Team, Mika Clausen ersetzte Jannic Ehlers. Auf der Gegenseite nahm 1860-Cheftrainer Patrick Glöckner nach der 1:5-Heimpleite gegen Hoffenheim II sogar drei Veränderungen vor. Die beiden Ex-Auer Tim Danhof und Kilian Jakob standen allerdings nicht einmal im Kader. Mit dabei waren die beiden Ex-Bundesligaprofis Kevin Volland und Florian Niederlechner.

Spielglück und Führung für Aue

Und beide traten sofort in Erscheinung. Niederlechner holte die erste Ecke des Spiels heraus – und diese versenkte Ex-Nationalspieler Kevin Volland gleich einmal über direktem Wege im Auer Kasten. Torhüter Martin Männel aber war nach einem Kontakt mit einem Mitspieler im Strafraum zu Boden gegangen. Schiedsrichter Luca Jörgensen entschied auf Foulspiel, weshalb das frühe Tor der Münchner aberkannt wurde (6.) Er hatte offenbar ein regelwidriges Vergehen von Niederlechner wahrgenommen. Glück für die Veilchen – und das nicht zum einzigen Mal an diesem Samstagnachmittag. In der 19. Minute nämlich war es wieder so weit: Niederlechner scheiterte mit seinem Linksschuss am Pfosten.

Die Veilchen hatten in den ersten zehn Minuten nervös gewirkt, anschließend aber das Zepter in die Hand genommen und mit Jonah Fabischs Distanzschuss sich erstmals dem Löwen-Tor angenähert (11.). Die Härtel-Elf ließ geduldig den Ball durch die eigenen Reihen laufen und wartete darauf, dass sich Lücken in der Münchner Hintermannschaft ergeben. In der 20. Minute, unmittelbar nach Niederlechners Pfostenschuss, war es so weit: Clever kombinierten sich die Auer auf der rechten Seite durch, Uhlmann flankte auf Marvin Stefaniak, der die Ruhe behielt und eiskalt zum 1:0 vollendete. Erstmals in dieser Saison gingen die Veilchen in Führung, erstmals lagen sie zur Halbzeitpause vorn. Viel nämlich passierte nach dem Führungstreffer nicht, außer dass die Erzgebirger noch das zweite Tor auf dem Fuß hatten. Maximilian Schmid verpasste jedoch nur um wenige Zentimeter einen Querpass von Anthony Barylla. Schmid hätte nur noch einschieben müssen (31.).

Erneut Pfostenglück für Aue

Nach der Pause nahmen die Gäste das Heft in die Hand – und erneut hatten sie den eigenen Treffer auf dem Fuß. Marvin Rittmüller aber schlenzte den Ball aus 15 Metern an den Pfosten (51.). Erneut waren die Veilchen, die nun defensiver standen und auf Umschaltmomente lauerten, im Glück.

In der Folge kamen die Münchner trotz der Spielanteile nicht zu nennenswerten Chancen. Aue verteidigte leidenschaftlich und intensiv, bekam jedoch kaum Entlastung. In der 75. Minute war die Härtel-Elf dann mal wieder tiefer in der gegnerischen Hälfte. Stefaniak scheiterte mit seinem Distanzschuss an Löwen-Keeper Thomas Dähne. Kurz darauf hatten die Veilchen die nächste Chance. Der eingewechselte Jannic Ehlers kombinierte sich mit dem ebenfalls in die Partie gekommenen Luan Simnica durch die Münchner Defensive. Ehlers dribbelte auf das Tor zu, kappte nach innen und ließ einige Gegenspieler stehen, verzog anschließend aber deutlich (76.).

Uhlmann erlöst das Erzgebirgsstadion

Aue war nun wieder am Drücker – und das spiegelte sich prompt auf der Anzeigetafel wider. Denn nach einem Stefaniak-Freistoß landete der Ball vor den Füßen von Eric Uhlmann, der zum 2:0 vollendete und das Erzgebirgsstadion zum Beben brachte (81.). Den Erzgebirgern war das gewonnene Selbstvertrauen nun anzumerken, so hatten die Veilchen gar noch die Chancen auf das dritte Tor. Erst landete ein Stefaniak-Freistoß an der Latte (83.), dann ein Stefaniak-Volley in den Armen von 1860-Keeper Dähne (84.).

Am Ende blieb es dabei. Der FC Erzgebirge feierte im achten Saisonspiel den zweiten Sieg und damit die Trendwende nach vier Niederlagen in Serie. Das Gespür der Fans und der Vereinsverantwortlichen, Trainer Härtel nicht vor die Tür zu setzen, zahlte sich an diesem Wochenende richtig aus.

Statistik

Aue: Männel - Fallmann (V), Majetschak, Zobel, Barylla - Uhlmann (89. Tashchy), Fabisch (V) - Clausen (60. Ehlers), Guttau (73. Simnica) - Stefaniak - Schmid (73. Günther-Schmidt)

1860: Dähne - Rittmüller, Dulic, Voet, Pfeifer (V) - Deniz (V/84. Hobsch), Christiansen (69. Jacobsen) - Volland, Wolfram (59. Philipp) - Niederlechner (59. Haugen) Steinkötter (46. Lippmann)

SR.: Jürgensen (Norderstedt). Zuschauer: 10.187. Tore: 1:0 Stefaniak (20.), 2:0 Uhlmann (81.)