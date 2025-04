Trotz schwerwiegender Verletzung: Marcel Bär bleibt beim FC Erzgebirge Aue

Der Vertrag des Torjägers, der sich in der vergangenen Woche einen Achillessehnenriss zugezogen und umgehend einer Operation unterzogen hat, wurde verlängert.

Aue.

Es war der bittere Moment an einem ohnehin schon ernüchternden Abend: Der FC Erzgebirge Aue war in der Vorwoche im Ostkracher gegen den FC Hansa Rostock deutlich unterlegen, verlor dann aber auch noch seinen wichtigsten Spieler. Marcel Bär blieb im Rasen hängen und zog dabei einen Achillessehnenriss davon. Mindestens ein Dreivierteljahr wird der Torjäger ausfallen – ein erheblicher Rückschlag für den Verein und den Angreifer selbst, dessen Vertrag zu allem Überfluss im Sommer ausläuft.

Dieses Thema allerdings ist bereits geklärt, wie der FC Erzgebirge am Montag offiziell verkündete. „Marcel Bär hat die schriftlich vereinbarte Anzahl an Pflichtspielen erreicht, sodass sich sein Arbeitspapier beim FC Erzgebirge Aue automatisch um ein Jahr verlängert hat. Das gibt ihm die nötige Rückendeckung und Sicherheit, ab Sommer 2025 nicht vor einer ungewissen Zukunft mitten in der Verletzung zu stehen. Wir als Verein unterstützen ihn bestmöglich auf dem Weg zum Comeback und geben ihm natürlich die nötige Zeit zur vollständigen Genesung“, erklärte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Vereinsmitteilung.

Der 32-Jährige wurde unterdessen bereits am Freitag in Braunschweig, seiner Heimat, operiert. Via Instagram teilte Bär in einer Videobotschaft mit, die OP gut überstanden zu haben und bereits an diesem Montag in die Reha zu starten. Zudem bedankte er sich bei Fans, Freunden und Mitspielern für die Genesungswünsche sowie bei dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen.

Marcel Bär ist mit 27 Toren in 60 Pflichtspielen die Lebensversicherung des FC Erzgebirge. Mit 79 Treffern belegt er zudem aktuell den dritten Platz in der ewigen Torschützenliste der 3. Liga.