Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Nkansah hat einen neuen Verein gefunden. Foto: PICTURE POINT/S. Sonntag
Steffen Nkansah hat einen neuen Verein gefunden. Foto: PICTURE POINT/S. Sonntag Bild: PICTURE POINT
Steffen Nkansah hat einen neuen Verein gefunden. Foto: PICTURE POINT/S. Sonntag
Steffen Nkansah hat einen neuen Verein gefunden. Foto: PICTURE POINT/S. Sonntag Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Vereinslos nach Vertragsende beim FC Erzgebirge Aue: Neue sportliche Heimat für Steffen Nkansah
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Veilchen-Abgänge waren nach ihren Engagement im Erzgebirge zuletzt ohne Verein. Verteidiger Steffen Nkansah wechselt in die Regionalliga.

Elf Abgänge weist die aktuelle Transferbilanz von Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue aus. Während neun Spieler bei anderen Vereinen untergekommen sind, galten Offensivspieler Mirnes Pepic und Verteidiger Steffen Nkansah seit dem 1. Juli 2025 als vereinslos. Nun hat Letzterer eine neue sportliche Heimat gefunden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
4 min.
Aue-Coach erwartet Geduldsspiel gegen kompakten Aufsteiger
FCE-Cheftrainer Jens Härtel und seine Mannschaft haben mit dem TSV Havelse eine harte Nuss zu knacken.
Der FC Erzgebirge empfängt am Sonntag in der Dritten Fußball-Liga den TSV Havelse und will sein Punkte- und Torekonto aufbessern. Das wird auch langsam Zeit.
Thomas Treptow
21.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge Aue fällt Entscheidung zu Probespieler Toma Palic
Veilchen-Trikot nur für eine Partie: Erzgebirge Aue hat sich gegen Probespieler Toma Palic entschieden.
Für eine Woche lang hatte der Kroate bei den Veilchen mittrainert. Nun ist klar, wie es weiter geht.
Thomas Treptow
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel