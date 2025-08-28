Vereinslos nach Vertragsende beim FC Erzgebirge Aue: Neue sportliche Heimat für Steffen Nkansah

Zwei Veilchen-Abgänge waren nach ihren Engagement im Erzgebirge zuletzt ohne Verein. Verteidiger Steffen Nkansah wechselt in die Regionalliga.

Elf Abgänge weist die aktuelle Transferbilanz von Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue aus. Während neun Spieler bei anderen Vereinen untergekommen sind, galten Offensivspieler Mirnes Pepic und Verteidiger Steffen Nkansah seit dem 1. Juli 2025 als vereinslos. Nun hat Letzterer eine neue sportliche Heimat gefunden.