Rund 350 Polizisten hatten das letzte Aufeinandertreffen von FC Erzgebirge Aue und dem FC Energie Cottbus in Aue abgesichert.
Rund 350 Polizisten hatten das letzte Aufeinandertreffen von FC Erzgebirge Aue und dem FC Energie Cottbus in Aue abgesichert.
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams in Aue im Oktober 2024 waren mehr als 10.000 Zuschauer vor Ort. Auch damals war Pyrotechnik gezündet worden.
Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams in Aue im Oktober 2024 waren mehr als 10.000 Zuschauer vor Ort. Auch damals war Pyrotechnik gezündet worden.
Anstoß für die Partie im Erzgebirgsstadion in Aue ist am Sonntag um 16.30 Uhr.
Anstoß für die Partie im Erzgebirgsstadion in Aue ist am Sonntag um 16.30 Uhr.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Von Jürgen Freitag
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitsbedenken. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.

Erschienen am: 19.02.2026 | 17:30 Uhr
