Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen

FC Erzgebirge Aue
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitsbedenken. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Erschienen am: 19.02.2026 | 17:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG