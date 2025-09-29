Wie der FC Erzgebirge Aue den TSV 1860 München bezwungen und Patrick Glöckners Trainer-Aus besiegelt hat

Die Veilchen haben nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Die Löwen ziehen Konsequenzen.

Das Motto der FC-Erzgebirge-Aue-Fans lautete vor dem Heimspiel gegen 1860 München: „Gemeinsam reißen wir das Ruder herum!“ Groß und fettgedruckt stand es auf einem Banner geschrieben – unübersehbar für jeden Zuschauer im heimischen Erzgebirgsstadion; unüberschaubar für jeden Spieler, Teambetreuer und Vereinsverantwortlichen. Genau so...