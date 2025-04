Wie im Hinspiel: Aue-Profi Fallmann will es gegen Rot-Weiss Essen wieder tun

Pascal Fallmann hat sich in dieser Saison in Aue zu einer festen Größe entwickelt. Ob der Österreicher den Veilchen über den Sommer hinaus erhalten bleibt, ist aber ungewiss.

Sie wollen sich besser präsentieren als am Dienstag beim blutleeren Auftritt in Saarbrücken, mit allergrößter Siegeszuversicht fahren die Fußballer des FC Erzgebirge Aue aber nicht zum nächsten Auswärtsspiel nach Essen (Anstoß am Samstag 14 Uhr; live bei Magenta-Sport und im WDR). Gastgeber Rot-Weiss ist gut drauf, bei den Erzgebirgern ist...