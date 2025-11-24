Wie lange hütet Martin Männel noch das Tor des FC Erzgebirge Aue?

Seit 2008 ist er Torhüter des FC Erzgebirge. Seit 2021 ist er Rekordspieler des Vereins. Nun gab es sein nächstes Jubiläum: 550 Punktspiele. Schon bald könnte ein weiteres, großes Jubiläumsspiel folgen.

Er ahnte die anvisierte Ecke des Schützen, tauchte ab und hielt den Foulelfmeter mit seinem Bein. Dann sprang er blitzschnell hoch, um den Nachschuss, ein Kopfball, wohl mit den Fingerspitzen noch an die Latte zu lenken und damit das 0:0 seines FC Erzgebirge Aue festzuhalten und zugleich einen Punktgewinn gegen Stuttgart U23 zu retten.