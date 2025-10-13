Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ricky Bornschein (links) stand nach seiner Tumorerkrankung erstmals wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf.
Ricky Bornschein (links) stand nach seiner Tumorerkrankung erstmals wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf. Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Zurück auf dem Platz: Erzgebirge-Aue-Profi Bornschein und sein Kampf gegen Krebs
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ricky Bornschein hatte Krebs. Die Krankheit hat der Fußballer überwunden und nach 182 Tagen zum ersten Mal wieder in einem Pflichtspiel des FC Erzgebirge auf dem Platz gestanden. Sein Blick richtet sich nach vorn.

Einmal stand er nach einem Abpraller goldrichtig, einmal köpfte er eine punktgenaue Flanke an die Unterkante des Querbalkens. Zwei Treffer erzielte Ricky Bornschein bei seinem Startelfcomeback im Trikot des FC Erzgebirge Aue. Mit beiden Toren war er maßgeblich an dem souveränen 7:1-Sachsenpokalerfolg seines Teams beim SV Panitzsch/ Borsdorf...
Mehr Artikel