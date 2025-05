Bewusstlos geprügelter Polizist in Berlin: FSV Zwickau will Vorfälle aufarbeiten

Vor Beginn des Regionalligaspiels zwischen dem BFC Dynamo und FSV Zwickau kam es am Sonntagnachmittag zu Tumulten und Gewaltausbrüchen. Ein Polizist wurde bewusstlos geschlagen und musste ins Krankenhaus. Was hat die Exzesse ausgelöst?

Tumultartige Szenen vor dem Regionalligaspiel am Sonntagnachmittag in Berlin, in dem sich Gastgeber BFC Dynamo und der FSV Zwickau vor 2612 Zuschauern 2:2-Unentschieden trennten. Weil Fans des FSV versuchten, ohne Tickets ins Sportforum Hohenschönhausen zu gelangen, kam es laut Mitteilung der Polizei zu den Tumulten. Die Beamten hätten versucht,...