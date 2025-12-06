Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause. Bild: TP
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause. Bild: TP
 5 Bilder
FSV Zwickau
Busfahrer mit Bierbecher attackiert: FSV Zwickau kehrt aus Leipzig mit spontaner Ersatzfahrerin heim
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Probstheida verliert nach acht Heimsiegen erstmals in dieser Saison. Für Lok hat die 0:2-Niederlage noch ein Nachspiel.

Nach diesem gelungenen Auftritt bei Spitzenreiter Lok Leipzig war die Geschichte vom vierten Saisonauswärtssieg des FSV Zwickau noch nicht zu Ende. Denn Stephan Mildner, Kraft seines Amtes von den FSV-Spielern liebevoll „Bussi“ genannt, trug nach Abpfiff einen weißen Kopfverband und musste plötzlich Interviews geben. Der Fahrer des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
04.12.2025
4 min.
Kann der FSV Zwickau Spitzenreiter Lok Leipzig ärgern?
Augen zu und durch, vielleicht auch das Motto für das Rückspiel. FSV-Hüne Oliver Fobassam (links) und Stefan Maderer.
Acht von acht möglichen Heimsiegen feierte die Loksche in dieser Saison. Nun fliegen die Schwäne, die in der Fremde erst dreimal gewannen, in Probstheida ein. „Freie Presse“ zieht einen Vergleich.
Thomas Prenzel
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
Mehr Artikel